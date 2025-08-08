Die Lustenauer brennen auf ihre Heimpremiere

Spannender Gegner

Den heutigen Gegner bezeichnet Mader als spannend, die Austria geht als Favorit ins Spiel. „Die Startaufstellung der Lustenauer hatte in der 1. Runde um 580 Zweitliga-Spiele mehr in den Beinen als unsere Elf“, fasst Wels-Trainer Christian Heinle die Ausgangssituation zusammen. Bereits vor dem Ankick sorgt das Austria-Dorf für eine besondere Attraktion: Die Formel-1-Freunde -Vorarlberg sind zu Gast und bringen ihr selbst gebautes Holz-Formel-1-Auto mit – mit VR-Brille kann man dabei durch die Rennstrecken der Welt rasen. Da muss nur noch die Elf auf dem Feld den Turbo zünden.