Gegen Hertha Wels

Die Lustenauer brennen auf ihre Heimpremiere

Vorarlberg
08.08.2025 10:25
Bei der Stadioneröffnung gegen Augsburg spielten Fabian Gmeiner & Co. vor vollen Rängen.
Bei der Stadioneröffnung gegen Augsburg spielten Fabian Gmeiner & Co. vor vollen Rängen.(Bild: GEPA)

Die neue Arena der Austrianer soll heute (18) gegen Liga-Greenhorn Wels beben. Markus Mader und seine Spieler fiebern der Partie entgegen, mit einem weiteren Sieg könnten die Lustenauer sogar die Tabellenführung verteidigen.

0 Kommentare

Nach der Eröffnung gegen den FC Augsburg ist es jetzt auch in der Liga so weit. Die Austria bestreitet heute ihre Premiere in der neuen Sun Minimeal Arena – Aufsteiger Hertha Wels darf das Stadion mit den Lustenauern einweihen. Anders als gegen Augsburg ist das Stadion nicht ausverkauft, gerechnet wird mit rund 3000 Zuschauern.

Haris Ismailcebioglu (r.) sorgte gegen Liefering auf der linken Seite für viel Wirbel.
Haris Ismailcebioglu (r.) sorgte gegen Liefering auf der linken Seite für viel Wirbel.(Bild: GEPA)

Wer trifft als Erster?
Stellt sich die Frage, welchem Austrianer das erste Tor in der neuen Arena gelingt. Neben Doppeltorschütze Jack Lahne ist auch Haris Ismailcebioglu ein heißer Anwärter auf den Premierentreffer. „Ich freue mich riesig auf dieses Spiel. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit meinem Einstand.“ Immerhin gelang dem von Horn gekommenen offensiven Mittelfeldspieler sowohl im Cup als auch in Liefering jeweils ein Treffer. Obwohl Trainer Markus Mader wieder auf den vollen Kader zurückgreifen kann, ist anzunehmen, dass der 21-Jährige am linken Flügel gesetzt ist.

Spannender Gegner
Den heutigen Gegner bezeichnet Mader als spannend, die Austria geht als Favorit ins Spiel. „Die Startaufstellung der Lustenauer hatte in der 1. Runde um 580 Zweitliga-Spiele mehr in den Beinen als unsere Elf“, fasst Wels-Trainer Christian Heinle die Ausgangssituation zusammen. Bereits vor dem Ankick sorgt das Austria-Dorf für eine besondere Attraktion: Die Formel-1-Freunde -Vorarlberg sind zu Gast und bringen ihr selbst gebautes Holz-Formel-1-Auto mit – mit VR-Brille kann man dabei durch die Rennstrecken der Welt rasen. Da muss nur noch die Elf auf dem Feld den Turbo zünden.

Porträt von Dietmar Hofer
Dietmar Hofer
Kommentare
Gegen Hertha Wels
Die Lustenauer brennen auf ihre Heimpremiere
Vor St. Pölten-Duell
Bregenzer standen ohne den ersten Scorer im Stau
Krone Plus Logo
Keine Frage!
Soll man über die Toten nur Gutes reden?
SP will Aufklärung
Aufregung wegen sündteurem Medientraining in Wien
Messer gezückt
Drogensüchtiger wollte in Wohnheim Kokain stehlen
