Omikron-Verdachtsfall bei Demonstration

Aus dem Bezirk Villach-Land wurde ein Omikron-Verdachtsfall gemeldet. Die infizierte Person hatte an der Demonstration in Klagenfurt am vergangenen Samstag teilgenommen - mittlerweile befindet sie sich in Quarantäne. Da die Person zu diesem Zeitpunkt hoch infektiös war, von vielen Teilnehmern keine Maske getragen wurden und Abstände oft nicht eingehalten wurden, werden alle Demo-Teilnehmer aufgefordert, ihren Gesundheitszustand zu beobachten.