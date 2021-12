Fürstin Charlene überrascht mit Weihnachtskarte

Ein festliches Foto mit ihrem Mann und ihren Kindern konnte es in diesem so schwierigen Jahr nicht geben. Trotzdem hat Fürstin Charlene, die sich außerhalb Monacos in einer Klinik von den Strapazen der vergangenen Monate erholt, eine zauberhafte Weihnachtskarte mit ihren Kindern verschickt. Jetzt postete sie das Familien-Porträt auf Instagram.