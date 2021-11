Fürst Albert: Charlene „nicht unheilbar krank“

„Unsere Ehe ist nicht in Gefahr“

Erneut sprach Albert auch die Gerüchte um eine Ehekrise an. „Es handelt sich auch nicht um ein Problem der Ehe. Unsere Ehe ist absolut nicht in Gefahr“, dementierte er Spekulationen, wonach sich Charlene wegen Schwierigkeiten in der Ehe mit dem Fürsten in ihre alte Heimat geflüchtet und die Heimreise hinausgezögert hätte.