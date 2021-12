Charlene wünscht ihren Zwillingen „Happy Birthday“

Dramatische Monate in Südafrika

Fürstin Charlene war in Frühjahr auf einer Südafrika-Reise an einer HNO-Infektion erkrankt, die so massiv wurde, dass sie sich in ihrer alten Heimat mehrmals operieren lassen musste. Monatelang war sie infolge zu geschwächt, um die Rückreise nach Europa anzutreten. Fürst Albert, der mehrmals in Interview betonte, dass seine Ehe nicht in Gefahr sei, konnte Charlene nur zweimal mit den Kindern besuchen.