Christkindlbrief-Aktion: Tausende Wünsche erfüllt

Mitte November haben wir an dieser Stelle dazu aufgerufen, sich an unserer alljährlichen Christkindlbrief-Aktion zu beteiligen. Besonders erfreulich: Innerhalb von nur wenigen Tagen waren alle Wunschbriefe vergeben. Anschließend wurden von vielen helfenden Christkindln Geschenke gekauft, Packerln gemacht und in Einrichtungen der Caritas in ganz Österreich geschickt.