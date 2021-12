Appell an Gastwirte: „Bitte, die Regeln einhalten“

Die Motivation ist groß

Was Geschäftsleute im Handel sorgfältig berücksichtigen, nehmen sich Betreiber in der Hotellerie und der Gastronomie mit derselben Überzeugung zu Herzen. „In der Umsetzung der notwendigen Maßnahmen wollen wir ein positives Beispiel sein“, sagt ein Lokalchef in Mattersburg. So wie die Kollegen zwischen Kittsee und Kalch gehen unter anderem Paul Braunstein von Pauli’s Stuben in Purbach und Andreas Roth im Restaurant Pannonia in Bernstein mit gutem Beispiel voran: „Im Interesse der Gemeinschaft wollen wir ein Zeichen setzen. Denn die Einhaltung der Regeln und die Kontrollen schützen uns alle!“