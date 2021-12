Neue Regierung in Deutschland motiviert auch SPÖ

Interne Kritik an Defensiv-Kurs

„Bei der Schieflage, in der sich die ÖVP derzeit befindet, müsste die Sozialdemokratie mit deutlicherem Abstand vorn sein“, sagte Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil vor Kurzem in einem „profil“-Interview. Damit spielte er auf die aktuellen Umfragen an, die die SPÖ knapp auf Platz eins sehen. Doskozil ist zwar der Einzige, der dies laut sagt, aber hinter vorgehaltener Hand ist in den eigenen Reihen immer wieder Kritik am Defensiv-Kurs der Parteizentrale in der Wiener Löwelstraße zu hören.