SPÖ-Chefin: „Niemand darf in Österreich frieren“

Pamela Rendi-Wagner hat am Freitag zu einem „Teuerungsgipfel“ geladen, um Maßnahmen zur Entlastung für Arbeitnehmer, Pensionisten, Studierende und Familien zu erörtern. Die Inflation sei so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr, die Menschen kämen besonders durch die hohen Energiepreise unter Druck. „Niemand darf in Österreich frieren“, wandte sich die SPÖ-Chefin gegen die „soziale Kälte“. Nächste Woche will die SPÖ ein Maßnahmenpaket vorlegen.