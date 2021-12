Zwangs-Coronatest in Graz war nicht gerechtfertigt

Die Patientin befand sich in der geschlossenen Abteilung des LKH 2 Standort Süd. Trotz Symptomen einer Corona-Erkrankung lehnte die Frau einen Test mehrmals ab. Sie wurde zunächst in einem Gruppenraum isoliert, dann rief die behandelnde Ärztin beim Magistrat an. Dort wurde sie von einer Juristin an die Polizei verwiesen. Bei ihrer Befragung bei Gericht wollte sich die Juristin an so gut wie gar nichts erinnern, eine Zustimmung zu einer Zwangstestung habe sie nie gegeben. Sie habe geglaubt, es gehe nur um eine Anordnung zur Absonderung, lautete ihre Erklärung.