Corona-Hilfen: Verwaltung kostete bisher 34 Mio. €

Rasch und relativ unbürokratisch sollten die Hilfen aus der staatlichen Hilfsagentur COFAG sein, um Unternehmen und damit letztlich der gesamten Wirtschaft in der Corona-Krise zu helfen. Bisher wurden mehr als 7,4 Milliarden Euro an Fixkostenzuschüssen, Verlustersätze, Ausfallsboni oder Lockdown-Umsatzersätze an Unternehmen ausbezahlt. Dazu kamen 33,7 Millionen Euro zur Abdeckung der Verwaltungskosten. Das geht aus einer Mitteilung der Parlamentskorrespondenz hervor.