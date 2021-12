Corona-Hilfen: Staat holt sich jetzt Geld zurück

Die Covid-Finanzierungsagentur des Bundes (Cofag) hat bisher mehr als 7,4 Milliarden Euro an Fixkostenzuschüssen, Verlustersätze, Ausfallsboni oder Lockdown-Umsatzersätze an Unternehmen ausbezahlt. Einiges wurde fälschlicherweise überwiesen. Seit August bietet das Finanzministerium eine Art Amnestie an - wer eine Korrekturmeldung des Antrags einbringt, entgeht bei der Betriebsprüfung einer Anzeige.