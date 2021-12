Musik lindert indirekt körperliche Beschwerden

Musik als Einstieg in eine (Therapie-)Behandlung

Die Erkenntnisse möchten die Psychologen nun auch im therapeutischen Bereich nutzen, denn die Musik könne sozusagen auch als Einstieg in eine Behandlung fungieren. Sehe man sich an, wie viele Menschen auf psychologische Behandlungen, respektive einen Therapieplatz oder einen Klinikaufenthalt warten, könnten viele von derart niederschwelligen Angeboten profitieren.