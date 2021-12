Omikron-Warnung | Dumping-Hendl

Omikron-Warnung. Läuft da was schief? Die Omikron-Variante breitet sich in immer mehr Ländern aus, der neue deutsche Expertenrat fordert rasch strenge Maßnahmen und massive Impf-Kampagnen, um der bevorstehenden 5. Welle wenigstens die Spitze zu nehmen. Es drohe nämlich, heißt es, eine „neue Dimension des Infektionsgeschehens“, es ist die Rede von einer möglichen „explosionsartigen Verbreitung“ des Virus. Mit schwerwiegenden Folgen, weil durch die erwartete hohe Anzahl an Erkrankten nicht nur mit einer Überlastung in den Spitälern zu rechnen sei, sondern auch mit schwerwiegenden (personellen) Ausfällen in der kritischen Infrastruktur wie Feuerwehr, Polizei, Strom- und Wasserversorgung. Daher seien zeitnahe Kontaktbeschränkungen dringend angeraten. Und was macht Österreich? In erster Linie einmal zu Weihnachten und Silvester auf - auch für Ungeimpfte. Und, so die Auskunft, „man beobachte“. Oje, da könnte wirklich wieder einmal etwas gewaltig aus dem Ruder laufen!