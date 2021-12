Breites Gurgeltest-Angebot auch über Weihnachten

Mehr Abgabestellen am Wochenende

Um dem feiertagsbedingt höheren Testaufkommen zu entsprechen, wurde die Zahl der „Alles gurgelt!“-Abgabestellen, die an Sonn- und Feiertag geöffnet haben, nahezu verdoppelt. Zum Abgeben der Tests kamen zusätzliche Stellen bei OMV- und Eni-Tankstellen sowie der ÖBB - wie am Hauptbahnhof, am Westbahnhof und am Bahnhof Meidling - hinzu. „Damit konnte die Zahl der bisherigen Sonn- und Feiertags-Abgabestellen von 68 auf 122 nahezu verdoppelt werden“, hieß es.