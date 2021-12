Erstmals seit Oktober wieder unter 2000 neue Fälle

In den vergangenen 24 Stunden (Stand: Montag, 9.30 Uhr) sind in Österreich 1792 Corona-Neuinfektionen gemeldet worden. Zuletzt lag die Zahl der neuen Fälle am 18. Oktober unter der 2000er-Marke (1897). Vor einer Woche wurden noch 3251 neue Fälle registriert. Im aktuellen Vergleichszeitraum starben 18 weitere Menschen, die mit dem Virus infiziert waren. Erneut wurde ein Rückgang bei der Zahl der Corona-Patienten in den Spitälern verzeichnet: Auf den Normalstationen wurden elf Plätze frei, auf den Intensivstationen ein Platz.