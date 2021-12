Rasante Verbreitung: 297 Omikron-Fälle im Land

Omikron war demnach erstmals in der Kalenderwoche 47 in Österreich registriert worden, damals gab es sechs. In der Kalenderwoche 48 wurden 32 Fälle registriert, in Woche 49 waren es 48. In der vergangenen Woche gab es nun einen sprunghaften Anstieg mit 211 weiteren Omikron-Fällen. 193 der 297 Fälle der neuen Variante wurden übrigens in Wien bestätigt.