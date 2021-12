Peter Simonischek: „Weihnachten war Aufregung“

Welchen Stellenwert hat die Religion für Sie in Verbindung mit dem Weihnachtsfest?

Einen romantischen Stellenwert. Ich gehe in die Kirche, weil ich mich dort wohlfühle und mich an meine Kindheit erinnert fühle. Ich war neun Jahre lang in einem Benediktinerkonvikt in Sankt Paul im Lavanttal. Die ganze Mittelschulzeit in einem katholischen Internat. Danach gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder schauen Sie eine Kirche nie wieder von innen an, oder sie wird ein Teil Ihres Lebens. Und so ist es bei mir. In dieser romanischen Stiftskirche habe ich später sogar geheiratet, wo ich früher im Internet war. Furchtbar viele Menschen sind aus der Kirche wegen der Missbrauchsfälle ausgetreten, sie machten einen radikalen Schnitt. Ich finde, man muss zwischen Kirche und Religion unterscheiden.