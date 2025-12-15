Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eigenen Rekord brechen

Weltcup-Rückkehr winkt! Skisprung-Dino überrascht

Ski Nordisch
15.12.2025 11:26
Noriaki Kasai ist eine absolute Skisprung-Legende.
Noriaki Kasai ist eine absolute Skisprung-Legende.(Bild: AFP/RICHARD A. BROOKS)

Skisprung-Legende Noriaki Kasai kann auch mit 53 Jahren noch mithalten. Der Japaner hat im Continental Cup einen starken Saisonstart hingelegt und dürfte schon bald im Weltcup seinen eigenen Altersrekord nach oben schrauben. Und auch Olympia bleibt weiter ein Thema ...

0 Kommentare

Er ist ein absolutes Phänomen! Noriaki Kasai hat im Skisprung Continental Cup einen starken Saisonauftakt hingelegt. Mit den Plätzen 14 und 18 im finnischen Kuusamo zeigte der Japaner, dass er weiterhin mit der deutlich jüngeren Konkurrenz mithalten kann. Er ließ etwa zwei Tage lang den gesamten deutschen B-Kader hinter sich. 

Lesen Sie auch:
Domen Prevc führt nach dem ersten Durchgang.
Enttäuschung bei ÖSV
Führung ausgebaut! Prevc holt Klingenthal-Doppel
14.12.2025

Debüt im Jahr 1988
Diese Leistungen werden nun auch honoriert. Über das zusätzliche Kontingent der nationalen Gruppe soll der 53-Jährige schon bald sein Comeback im Weltcup geben. Spätestens bei den Heim-Bewerben in Sapporo Mitte Jänner soll es so weit sein.

Damit würde Kasai seinen eigenen Altersrekord um ein weiteres Jahr nach oben schrauben. Zudem würde ein Start im Weltcup seine große Chance sein, seinen Olympia-Traum doch noch wahrzumachen. Sein Skisprung-Debüt gab Kasai übrigens im Jahr 1988! Und ein Ende seiner Karriere steht noch immer nicht im Raum. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Noriaki Kasai
Kuusamo
Continental
Weltcup
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
178.809 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.795 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
121.007 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Ski Nordisch
Eigenen Rekord brechen
Weltcup-Rückkehr winkt! Skisprung-Dino überrascht
Adventkalender
15. Dezember: „Kitz-Krone“-Haus plus extra Goodies
Enttäuschung bei ÖSV
Führung ausgebaut! Prevc holt Klingenthal-Doppel
Langlauf-Weltcup
Stadlober in Davos auf Rang 14 – Vermeulen nur 50.
Prevc siegt erneut
Jungpapa Stefan Kraft bei Comeback auf Platz zwei

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf