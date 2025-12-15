Weltcup-Rückkehr winkt! Skisprung-Dino überrascht

Damit würde Kasai seinen eigenen Altersrekord um ein weiteres Jahr nach oben schrauben. Zudem würde ein Start im Weltcup seine große Chance sein, seinen Olympia-Traum doch noch wahrzumachen. Sein Skisprung-Debüt gab Kasai übrigens im Jahr 1988! Und ein Ende seiner Karriere steht noch immer nicht im Raum.