Weltcup-Rückkehr winkt! Skisprung-Dino überrascht

Skisprung-Legende Noriaki Kasai kann auch mit 53 Jahren noch mithalten. Der Japaner hat im Continental Cup einen starken Saisonstart hingelegt und dürfte schon bald im Weltcup seinen eigenen Altersrekord nach oben schrauben. Und auch Olympia bleibt weiter ein Thema ...
Er ist ein absolutes Phänomen! Noriaki Kasai hat im Skisprung Continental Cup einen starken Saisonauftakt hingelegt. Mit den Plätzen 14 und 18 im finnischen Kuusamo zeigte der Japaner, dass er weiterhin mit der deutlich jüngeren Konkurrenz mithalten kann. Er ließ etwa zwei Tage lang den gesamten deutschen B-Kader hinter sich.
Debüt im Jahr 1988
Diese Leistungen werden nun auch honoriert. Über das zusätzliche Kontingent der nationalen Gruppe soll der 53-Jährige schon bald sein Comeback im Weltcup geben. Spätestens bei den Heim-Bewerben in Sapporo Mitte Jänner soll es so weit sein.
Damit würde Kasai seinen eigenen Altersrekord um ein weiteres Jahr nach oben schrauben. Zudem würde ein Start im Weltcup seine große Chance sein, seinen Olympia-Traum doch noch wahrzumachen. Sein Skisprung-Debüt gab Kasai übrigens im Jahr 1988! Und ein Ende seiner Karriere steht noch immer nicht im Raum.
