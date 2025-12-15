Im Video: Diese Szenen erhitzen die WSG-Gemüter

Dieses Spiel erhitzt weiter die Gemüter: WSG Tirol musste sich am Samstag Hartberg mit 1:2 geschlagen geben. Doch die Tiroler wollen aufgrund eines angeblich klaren Regelverstoßes Protest einlegen. Allerdings gab es gleich mehrere Szenen, die die WSG-Verantwortlichen schäumen lassen. Hier gibt es alle Highlights der Partie – in Kooperation mit Sky Sport Austria.