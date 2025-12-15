Rieds dominanter Heimsieg gegen Altach im Video

Neben dem LASK prägt mit Ried ein zweites oberösterreichisches Team die Schlagzeilen. Der Aufsteiger holte mit dem 3:0 gegen Altach den dritten Sieg en suite und 12 von 15 möglichen Punkten aus den jüngsten fünf Runden. Im Kampf um die Meistergruppe ist man voll dabei. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.