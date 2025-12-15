Feuer-Drama in Wien: Bursche erlitt Brandwunden

Bursche (17) wurde verletzt

Die Feuerwehr rückte mit 14 Fahrzeugen an und musste insgesamt neun Personen retten – teils über Leitern, teils mit Atemschutz durch das verrauchte Stiegenhaus. Ein 17-jähriger Bursche wurde dabei verletzt: Er erlitt laut Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung sowie Brandwunden an den Händen und musste ins Spital gebracht werden.