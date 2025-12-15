Feuer-Drama in Wien: Bursche erlitt Brandwunden

Dichter Rauch, panische Bewohner und ein verletzter Teenager: Ein Wohnungsbrand in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten sorgte am Montagvormittag für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte.
Kurz nach 8.30 Uhr schrillten die Sirenen. Flammen waren in einer Wohnung ausgebrochen, das Stiegenhaus füllte sich rasch mit Rauch. Für mehrere Hausbewohner war der Fluchtweg damit versperrt – sie saßen in ihren Wohnungen fest.
Bursche (17) wurde verletzt
Die Feuerwehr rückte mit 14 Fahrzeugen an und musste insgesamt neun Personen retten – teils über Leitern, teils mit Atemschutz durch das verrauchte Stiegenhaus. Ein 17-jähriger Bursche wurde dabei verletzt: Er erlitt laut Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung sowie Brandwunden an den Händen und musste ins Spital gebracht werden.
Bewohner konnten sich retten
Die Bewohner der Brandwohnung konnten sich noch rechtzeitig selbst ins Freie retten. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr war das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Wiener Berufsrettung war mit der Sondereinsatzgruppe vor Ort und kümmerte sich um die evakuierten Hausbewohner.
