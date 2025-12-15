Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fluchtweg versperrt

Feuer-Drama in Wien: Bursche erlitt Brandwunden

Wien
15.12.2025 11:34
Bei dem Brand in Favoriten wurde ein Bursche verletzt (Archivbild).
Bei dem Brand in Favoriten wurde ein Bursche verletzt (Archivbild).(Bild: Christian Jauschowetz)

Dichter Rauch, panische Bewohner und ein verletzter Teenager: Ein Wohnungsbrand in der Neilreichgasse in Wien-Favoriten sorgte am Montagvormittag für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte.

0 Kommentare

Kurz nach 8.30 Uhr schrillten die Sirenen. Flammen waren in einer Wohnung ausgebrochen, das Stiegenhaus füllte sich rasch mit Rauch. Für mehrere Hausbewohner war der Fluchtweg damit versperrt – sie saßen in ihren Wohnungen fest.

Bursche (17) wurde verletzt
Die Feuerwehr rückte mit 14 Fahrzeugen an und musste insgesamt neun Personen retten – teils über Leitern, teils mit Atemschutz durch das verrauchte Stiegenhaus. Ein 17-jähriger Bursche wurde dabei verletzt: Er erlitt laut Berufsrettung eine leichte Rauchgasvergiftung sowie Brandwunden an den Händen und musste ins Spital gebracht werden.

Bewohner konnten sich retten
Die Bewohner der Brandwohnung konnten sich noch rechtzeitig selbst ins Freie retten. Dank des raschen Eingreifens der Feuerwehr war das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Wiener Berufsrettung war mit der Sondereinsatzgruppe vor Ort und kümmerte sich um die evakuierten Hausbewohner.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
-1° / 0°
Symbol Nieseln
Wien 11. Simmering
-1° / 1°
Symbol Nebel
Wien 14. Penzing
-1° / -0°
Symbol Nebel
Wien 19. Döbling
-1° / 0°
Symbol Nebel
Wien 21. Floridsdorf
-1° / 0°
Symbol Nebel

krone.tv

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Die verkleidete Komikerin Meltem Kaptan und Moderator Matthias Opdenhövel
Als missmutige Kuh
Komikerin Kaptan gewann Show „The Masked Singer“
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selebskyj und NATO-Generalsekretär Mark Rutte
Aber Tauschgeschäft
Selenskyj würde auf NATO-Mitgliedschaft verzichten
Diese Aufnahme zeigt die beiden schwarz gekleideten Attentäter auf einer Brücke, von wo sie auf ...
Blutbad am Bondi Beach
Anschlag auf Juden in Australien: Zahlreiche Tote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
178.809 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
165.795 mal gelesen
Innenpolitik
Freundin des ÖGK-Chefs erhält Top-Job in der Kasse
121.007 mal gelesen
ÖGK-Obmann Andreas Huss 
Mehr Wien
Suche nach Täter
Wien: Mann schleuderte Frau Bierglas ins Gesicht
Fluchtweg versperrt
Feuer-Drama in Wien: Bursche erlitt Brandwunden
Longines Tour Comeback
Wien begrüßt 2026 erneut das Reitsport-Highlight
Shopping-Endspurt
Handel freut sich über „Umdenken beim Christkind“
Duo geschnappt
Mit gestohlenen Bankkarten 80.000 Euro erbeutet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf