Krise bei Sturm Graz

Im Video: Fan-Choreo, dann dreht Austria das Spiel

Fußball
15.12.2025 12:00
0 Kommentare

Die Fußball-Bundesliga hat sich am Sonntag mit dem 3:1-Heimsieg der Wiener Austria gegen Sturm Graz zum Abschluss der 17. Runde in die Winterpause verabschiedet. Für die Grazer passte der Abschluss in der Generali-Arena zu einer verpatzten zweiten Herbsthälfte. Alle Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria. 

Folgen Sie uns auf