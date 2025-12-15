Mit Sicherheit mehr Fahrspaß verschenken

In wenigen Tagen ist Weihnachten! Wer noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk ist und sich Stress und langes Grübeln ersparen will – für den bietet die ÖAMTC Fahrtechnik Geschenke mit Mehrwert. Mit den Trainingsgutscheinen schenkt man Fahrsicherheit und -freude, ob für erfahrene Autofahrer und Biker oder insbesondere auch für Führerscheinneulinge.