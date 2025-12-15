Mit Sicherheit mehr Fahrspaß verschenken

In wenigen Tagen ist Weihnachten! Wer noch auf der Suche nach dem passenden Geschenk ist und sich Stress und langes Grübeln ersparen will – für den bietet die ÖAMTC Fahrtechnik Geschenke mit Mehrwert. Mit den Trainingsgutscheinen schenkt man Fahrsicherheit und -freude, ob für erfahrene Autofahrer und Biker oder insbesondere auch für Führerscheinneulinge.
Der beliebteste Gutschein
Das verpflichtende Fahrsicherheitstraining für den B-Schein steht bei der ÖAMTC Fahrtechnik unter dem Motto „Lernen durch Erleben“. Die Führerscheinneulinge fahren alle Fahrmanöver mit realitätsnahem Tempo selbst, ein Danebensitzen im Auto gibt es nicht. Auch Strategien zur Unfallvermeidung und die Sensibilisierung auf die Gefahren durch Ablenkung am Steuer stehen auf dem Trainingsprogramm. TIPP: Wer kein eigenes Auto hat, kann aus dem modernen Fuhrpark eines anmieten.
Für alle frischgebackenen Biker
Auch Motorradfahrer müssen das verpflichtende Fahrsicherheitstraining im Rahmen der Führerscheinausbildung absolvieren. Die Zweiradzentren, etwa in Teesdorf vor den Toren Wiens, verfügen über weitläufige Pisten und griffigen Asphalt. Es werden Lenktechnik, verschiedene Kurventechniken und die richtige Blicktechnik, Bremsübungen, Handlingtraining, Ausweichmanöver und noch einiges mehr trainiert. TIPP: Auch die Perfektionsfahrt Motorrad ist als Gutschein erhältlich!
Als erfahrener Fahrer hat man nicht ausgelernt
In Notsituationen sind auch Vielfahrer keine Profis, im Ernstfall muss aber rasch und richtig reagiert werden. Im PKW Intensiv Training werden Notbremsen, Ausweichen, Schleudern und Stabilisieren mithilfe einer zufallsgesteuerten Schleuderplatte, Wasserhindernissen und spezieller Rutschbeläge trainiert. Das Feedback der Profi Instruktoren sorgt für Lernerfolge und mehr Fahrspaß. TIPP: Wer das Intensiv Training absolviert hat – auf den wartet das Dynamik Training: Höhere Geschwindigkeit, noch anspruchsvollere Manöver.
Sattelfest in Gefahren- und Notmanövern
In circa drei Monaten erwacht das Motorrad wieder aus dem Winterschlaf. Gerade zu Saisonbeginn müssen Biker erst an Sicherheit auf dem Motorrad gewinnen – und diese ist trainierbar. Kurventraining und Blicktechnik bringen Fahrsicherheit – beim Aktiv Training wird man eins mit dem Bike und maximiert den Fahrspaß. Notbrems- und Ausweichmanöver bereiten auf heikle Situationen vor. Die Tipps der Instruktoren, selbst leidenschaftliche Biker, runden das Training perfekt ab. TIPP: Auch für Biker wartet nach dem Aktiv Training Stufe zwei: Beim Dynamik Training erhöht sich die Geschwindigkeit und der Schwierigkeitsgrad, Trial fahren inklusive!
Fast alle Gutscheine der ÖAMTC Fahrtechnik sind jetzt um € 25,- Weihnachtsbonus günstiger. Erhältlich in den ÖAMTC Fahrtechnik Zentren, an den ÖAMTC Stützpunkten oder auf fahrtechnik-gutschein.at.