Video: Kühbauer reitet mit LASK weiter die Welle

Mit dem 2:1-Sieg beim GAK hat der LASK einen turbulenten Herbst am Samstag stilvoll abgeschlossen. Dank des siebenten Sieges in den jüngsten acht Partien der Fußball-Bundesliga zogen die Linzer zumindest für 24 Stunden mit Leader Salzburg gleich und untermauerten ihre unter Trainer Dietmar Kühbauer wiederentdeckten Ambitionen. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.