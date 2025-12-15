Raimann bei Colts-Niederlage verletzt

Chiefs verpassen Play-off – Mahomes mit Kreuzbandriss

Die Kansas City Chiefs verpassten indes nach zehn Jahren erstmals die Play-offs und haben keine Chance mehr auf einen dritten Super-Bowl-Sieg binnen vier Jahren. Quarterback Patrick Mahomes riss sich beim 13:16 gegen die Los Angeles Chargers kurz vor Schluss das vordere Kreuzband. Das gaben die Chiefs nach einem MRI bekannt. Man prüfe aktuell die operativen Maßnahmen. Den Einzug in die Play-offs machten hingegen die Denver Broncos (34:26 gegen Green Bay Packers) und LA Rams (41:34 gegen Detroit Lions) perfekt. Bei den Packers schied Micah Parsons ebenfalls mit der Befürchtung einer schweren Knieverletzung aus.