NFL

Raimann bei Colts-Niederlage verletzt

US-Sport
15.12.2025 11:40
Bernhard Raimann (li.)
Bernhard Raimann (li.)(Bild: AP/Associated Press/Lindsey Wasson)

Beim NFL-Comeback von „Football-Opa“ Philip Rivers haben die Indianapolis Colts eine dramatische Niederlage im Kampf um die Play-offs kassiert. Das Team des 44-jährigen Quarterbacks musste sich auswärts gegen die Seattle Seahawks wegen eines Field Goals kurz vor Schluss knapp mit 16:18 geschlagen geben. Der Wiener Bernhard Raimann, der als Offensive Tackle eine fehlerfreie Leistung zeigte, musste vor der Halbzeitpause mit einer Ellbogenverletzung vom Feld.

Der 28-jährige Left Tackle kehrte in der zweiten Hälfte mit einem Verband sowie einer Schiene am rechten Arm an die Seitenlinie zurück, konnte allerdings nicht mehr mitwirken.

Die Colts kassierten die vierte Niederlage hintereinander und haben drei Spiele vor Ende des Grunddurchgangs mit einer Bilanz von 8:6 Siegen nur noch geringe Chancen auf eine Play-off-Teilnahme.

  Rivers, Vater von zehn Kindern und eines Enkelkindes, warf in seinem ersten NFL-Spiel seit Jänner 2021 einen Touchdown und eine Interception mit Ablauf der Uhr. Zuvor hatten die Colts, die Rivers nach dem Achillessehnenriss von Stamm-Quarterback Daniel Jones und den Verletzungen der Ersatz-Spielmacher Anthony Richardson und Riley Leonard aus der Football-Pension zurückholten, lange Zeit das Spiel angeführt. Für die Seahawks, die ihren elften Saisonsieg feierten, avancierte Kicker Jason Myers mit sechs verwandelten Field Goals zum Matchwinner.

Chiefs verpassen Play-off – Mahomes mit Kreuzbandriss
Die Kansas City Chiefs verpassten indes nach zehn Jahren erstmals die Play-offs und haben keine Chance mehr auf einen dritten Super-Bowl-Sieg binnen vier Jahren. Quarterback Patrick Mahomes riss sich beim 13:16 gegen die Los Angeles Chargers kurz vor Schluss das vordere Kreuzband. Das gaben die Chiefs nach einem MRI bekannt. Man prüfe aktuell die operativen Maßnahmen. Den Einzug in die Play-offs machten hingegen die Denver Broncos (34:26 gegen Green Bay Packers) und LA Rams (41:34 gegen Detroit Lions) perfekt. Bei den Packers schied Micah Parsons ebenfalls mit der Befürchtung einer schweren Knieverletzung aus.

