Winterkönig! Salzburg-Sieg gegen den WAC im Video

Red Bull Salzburg hat sich allen Durchhängern zum Trotz mit einem 2:1-Sieg gegen den WAC die Winterkrone in der Fußball-Bundesliga aufgesetzt. Die Bullen verteidigten damit ihren Vorsprung von drei Punkten auf den LASK. Hier sehen Sie die Highlights der Partie im Video – in Kooperation mit Sky Sport Austria.