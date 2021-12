Selbstliebe: „Ich komme alleine auch gut klar“

Zum Zeitpunkt des Gesprächs machte Hannah bereits eine längere Pause vom Dating - um sich auf sich selbst zu konzentrieren und herauszufinden, was ihre Bedürfnisse sind. Obwohl viele Singles einsam sind, ist es überraschend, wie viele Menschen in der Pandemie alleine gut klar gekommen sind. Und mehr noch: Es sogar super finden, mit sich selbst Zeit zu verbringen und sich etwas Gutes zu tun. Alleinsein hat durch die Distanzierung in der Pandemie einen neuen Aufschwung erfahren. Auch Kolleginnen aus Japan berichten: Aktivitäten alleine sind mit der Pandemie in Mode gekommen, vor allem bei jungen Frauen. Wurde auch Zeit! Warum sollen Frauen nicht alleine in ein Restaurant oder Campen gehen?