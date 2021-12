Kinder bekamen falschen Corona-Impfstoff

Der Moderna-Impfstoff Spikevax ist derzeit in der EU für Personen ab zwölf Jahren zugelassen. Die Ständige Impfkommission in Deutschland empfiehlt gar, das Vakzin Personen unter 30 Jahren nicht zu verabreichen. Dennoch bekamen mehrere Kinder Spikevax in einem Impfzentrum in Nordrhein-Westfalen in die Arme gespritzt - aus Versehen!