Corona: EMA lässt Moderna-Impfstoff für Kinder zu

Ähnliche Nebenwirkungen wie bei Erwachsenen

Die EMA wies in einer Aussendung darauf hin, dass die häufigsten Nebenwirkungen von „Spikevax“ bei Kindern und Jugendlichen von zwölf bis 17 Jahren ähnlich seien wie bei Erwachsenen. Dazu zählen unter anderem Muskel- und Gelenkschmerzen, Erbrechen und Fieber. Diese Effekte seien in der Regel eher leicht ausgeprägt und klingen wenige Tage nach der Impfung ab. Die Sicherheit des Impfstoffs werde weiterhin vom Hersteller und den Behörden genau überwacht, so die EMA.