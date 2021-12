Geldspritze für ein sicheres Fest in Altenheimen

An den Weihnachtsfeiertagen strömen meist viele Besucher in die Alten- und Pflegeheime des Landes, um ihren Liebsten ein frohes Fest zu wünschen und Zeit zu schenken. Mehr Besucher bedeutet in der aktuellen Situation auch, dass man mehr Personal braucht, um alle Corona-Regeln kontrollieren und einhalten zu können. Am Freitag präsentierte die Bundesregierung die gelockerten Regeln über die Weihnachtsfeiertage – die Heime kamen darin nicht vor. Dem Vernehmen nach bleiben diese auch gleich streng – die genaue Verordnung gibt’s aber erst am Montag.