Warum die Salzburger Grünen offensiv auftreten

Zuerst der Lockdown-Kurs, jetzt der Europark. Innerhalb eines Monats hat Grünen-Chef Heinrich Schellhorn Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) zum zweiten Mal öffentlich widersprochen. Die Stimmung in der Koalition ist trotzdem kaum angespannt. Das neue Selbstvertrauen der Grünen aufgrund der Turbulenzen in der Bundesregierung macht sich auch in Salzburg bemerkbar.