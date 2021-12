EQEi? Mercedes-Designer baut veritables Ei-Car

Man kann bestellen - nur der Preis steht in den Sternen

Kein Wunder also, dass Kaupas Instagram-Account einhuhn.design extrem gut besucht ist und ihn regelmäßig Blindbestellungen erreichen. Das hat ihn zur mehr motoviert und aus dem Pandemie-Projekt wird so langsam eine Geschäftsidee für den Feierabend. Nur wie groß die Nummer wird, kann er noch nicht abschätzen. Denn ob er nur ein paar Dutzend Hühnermobile in Handarbeit baut, ob es eine dreistellige Zahl wird oder ob der Einhuhn-Wagen gleich richtig industrialisiert wird, hängt nicht zuletzt von den Partnern ab. Und daran wird sich am Ende auch der Preis entscheiden. Aber egal wie viele es am Ende werden, einen Zahn zieht Kaupa den Interessenten gleich auf Anhieb: So billig wie aus dem Baumarkt wird der Hühnerwagen kaum werden. Auch wenn nirgendwo ein Stern dran klebt und Kaupa unermüdlich den privaten Charakter des Einhuhn-Wagens betont, ist das schließlich der Mercedes unter den Hühner-Mobilen.