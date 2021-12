Weihnachtslotterie als „Zuckerl“ für alle Wiener

Um sowohl den Wienern als auch dem Wiener Handel und der Gastronomie in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun, ruft die Stadt nun eine spezielle Aktion ins Leben. Jeder, der am kommenden Wochenende in einem Wiener Geschäft (ausgenommen sind jene Unternehmen, die auch im Lockdown geöffnet haben durften) etwas kauft, hat die Chance im Zuge einer Lotterie mindestens 50 Prozent der Rechnung, maximal aber jedenfalls 100 Euro pro Person rückerstattet zu bekommen - und zwar in Form von Gastro-Gutscheinen.