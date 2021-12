Wirte befürchten erneuten Lockdown wegen Omikron

Wirt: „Sperren nur für Stammgäste auf“

Erwin Scheiflinger betreibt ein Restaurant in der City. Er sperrt am Montag auf, aber rein aus Gefälligkeit für seine Stammgäste. Ein Hochfahren für drei Tage sei nicht rentabel, so der Wirt. Auch rechne man nicht mit vielen Gästen, allein schon, weil die Touristen fehlen. „Lang werden wir ohnehin hin offen haben, wegen Omikron rechne ich mit einem erneuten Lockdown für die Gastro“, sagt Herr Scheiflinger. Er verstehe auch nicht, warum die Einkaufszentren sogar am Sonntag geöffnet haben dürfen, die Gastro aber nicht, obwohl dort mehr Schutz vor einer Infektion geboten wird.