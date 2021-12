Deutscher Kanal von RT flog wieder von YouTube

Die Videoplattform YouTube hat erneut einen deutschsprachigen Kanal des russischen Staatssenders RT entfernt. Ein YouTube-Sprecher teilte am Donnerstag mit: „Bei YouTube gelten seit jeher klare Community-Richtlinien, welche definieren, was auf der Plattform erlaubt ist und was nicht. RT DE wurde im September auf YouTube für das Umgehen unserer Nutzungsbedingungen gekündigt.“