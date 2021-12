Wegen schlechter Bezahlung drohen nun Warnstreiks

Abkommen ignoriert

Michalitsch betont, dass bereits 2017 mit der Wirtschaftskammer vereinbart worden sei, den Mindestlohn in allen Branchen bis 2020 auf 1500 € brutto anzuheben. „Die Firmen der Lederindustrie scheren aus und wollen das Versprechen erst in zwei Jahren, also Ende 2023, einlösen. Die bis jetzt angebotenen 2,5 Prozent würden für 2020 und heuer gelten, damit wäre nicht einmal die Inflation in diesem Zeitraum abgegolten“, so der AK-Präsident. Für Jänner sind Warnstreiks angedroht.