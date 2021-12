„Bessere Laune“ durch Gaming in Corona-Pandemie

„Das kurze Spiel unterwegs, in der U-Bahn, am Weg zur Arbeit, das gehört für viele Menschen einfach zum Alltag“, sagte Studienleiter Christoph Zeh von der GfK-Marktforschung bei der Präsentation der Umfrage-Ergebnisse am Dienstag. Etwa 50 Prozent der Gamer nutzen demnach das Smartphone zum Spielen. Nach dem Handy sind TV-Konsolen die zweitbeliebtesten Gaming-Devices, die regelmäßig von 36 Prozent der Spielenden genutzt werden. Danach folgen PCs (30 Prozent) und Tablets mit 18 Prozent.