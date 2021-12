Kultband Opus verabschiedet sich in die Pension

Mit STS und der EAV zählen Opus zum großen Triumvirat des steirischen Austropop. Aufgrund der prekären Corona-Lage war es lange nicht klar, ob die letzten großen Abschiedskonzerte so stattfinden könnten, wie gewünscht. Quasi im letzten Moment wurden die Weichen gestellt, wodurch sich Opus am 16. Dezember in der Wiener Stadthalle F, am 17. Dezember im Weizer Kunsthaus und am 20. und 21. Dezember in der Grazer Oper samt Orchester unter der Leitung von Christian Kolonovits von ihren Fans verabschieden können. (noch verfügbare Karten gibt es unter www.oeticket.com) Nach rund 30 gefeierten Auftritten im In- und Ausland quer über den Sommer und Frühherbst treten Opus mit einer ganzen Riege an Stargästen somit in die würdige Live-Pension ab. Große Momente und Emotionen zum Abschied sind garantiert. Bandchef und Gitarrist Ewald Pfleger sprach mit uns im Vorfeld noch einmal über alle Details zu den letzten Shows und dem Ende von Opus.