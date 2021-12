Marcel Sabitzer: Wiedersehen macht Freude

Die Bayern haben mit ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer und Dayot Upamecano (oben im Bild) zwei Spieler in ihren Reihen, die einst an der Salzach kickten und via Mozartstadt den Sprung in eine Topliga schafften. Beide setzten sich zuerst bei Schwesterklub RB Leipzig durch und wechselten im vergangen Sommer in die Weißwurst-Metropole.