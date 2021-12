Retreat will Körper, Geist und Seele verwöhnen

Körper, Geist und Seele verwöhnen ist ohnehin keine leichte Aufgabe, die während der Corona-Krise für viele nahezu unmöglich geworden ist. In der Pandemie erleben viele Menschen eine Überforderung, viele sehnen sich wieder nach Leichtigkeit, weiß auch Katja Elsing, Coach und Trainerin in Wien. Wie schaffen wir es, wieder mehr mit uns selbst und der Welt in Einklang zu kommen? Diese brennende Frage unserer Zeit hat auch die Spezialistin nicht mehr losgelassen... und führte sie gemeinsam mit Karolina Pichler, Yoga-Trainerin und Ausbilderin zu einer neuen Idee: Ein Retreat, das erstmals Yoga, Wellness und Persönlichkeitsentwicklung vereint.