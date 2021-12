Infektionsquelle bei 39% der Covid-Fälle geklärt

Tirol: Contact-Tracing wieder „vollumfänglich“

Das Land Tirol kündigte indes am Montag in einer Pressekonferenz an, das Contact-Tracing sei nun wieder „vollumfänglich“ auf Schiene. Nachdem es im November nicht mehr in vollem Ausmaß aufrechtzuerhalten war und nur mehr positiv getestete Personen behördlich abgesondert wurden, seien nunmehr wieder Kapazitäten für die offizielle Verständigung von Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen von Corona-Infizierten vorhanden, hieß es.