Oberösterreich Schlusslicht beim Contact Tracing

Experten halten im Kampf gegen die Pandemie eine Klärungsrate von zumindest 60 bis 70 Prozent für erstrebenswert. Diese Quote wird in keinem einzigen Bundesland erreicht. Während in Wien (53 Prozent) und im Burgenland (51 Prozent) sich immerhin noch mehr als die Hälfte der Neuinfektionen zurückverfolgen lassen, bildet ausgerechnet Oberösterreich - mit einer aktuellen Sieben-Tages-Inzidenz von 1.236,7 und fast 3.000 am Freitag gemeldeten Neuinfektionen binnen 24 Stunden Österreichs „Hochrisikozone“ - in dieser Hinsicht das Schlusslicht. Der Anteil der geklärten Fälle betrug in Oberösterreich zuletzt 20 Prozent, das heißt dass sich nur bei jeder fünften Neuansteckung die Infektionsquelle eruieren ließ. Schlecht steht mit 27 Prozent auch Tirol da.