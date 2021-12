Coronavirus greift das menschliche Stresssystem an

Das Coronavirus greift nicht nur die Lunge, sondern auch die Nebennieren und damit das Stresssystem des menschlichen Körpers an. Das haben nun deutsche Forscher mit Kollegen aus London und Zürich herausgefunden. Die Nebennieren produzieren die Stresshormone Cortisol und Adrenalin. Für das Überleben von stressvollen Situationen, wie sie jetzt in der Pandemie mit der Coronavirus-Erkrankung aufträten, seien die beiden Hormone unentbehrlich, teilte das Universitätsklinikum Dresden am Freitag mit.