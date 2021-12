Schallenberg fordert Deeskalation in der Ukraine

Seit einigen Wochen kocht der Konflikt in der Ostukraine wieder hoch - Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) versuchte nun die angespannte Situation mit Worten zu beruhigen. Es brauche jetzt ein Abrüsten der Worte und Taten „von beiden Seiten“, so der Minister vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. Russland solle sich jedoch bewusst sein, „dass wir sehr genau beobachten und wenn es zu einem Schritt kommen sollte, würden wir auch sehr konkret und hart reagieren.“