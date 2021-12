Australien und Südkorea vereinbarten Rüstungsdeal

Böses Blut nach geplatztem U-Boot-Deal

Im September hatten die USA, Großbritannien und Australien eine neue „Sicherheitsallianz“ bekannt geben. In dem unter der Abkürzung „Aukus“ bekannten Bündnis soll Australien Zugang zu US-Technik für den Bau und Betrieb von Atom-U-Booten gegeben werden. Dadurch verlor Frankreich ein sicher geglaubtes 56-Milliarden-Euro-Geschäft für U-Boote mit Dieselantrieb für Australien, was in Paris zu wütenden Reaktionen führte.