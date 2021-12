Kinder-Reha in Rohrbach steckt tief in Finanznöten

Die Kinder-Reha kokon in Rohrbach-Berg ist noch tiefer in Finanznöte geschlittert. Heute, Montag (13. Dezember), wird die OÖ Landesholding wohl beschließen, etwa 566.000 Euro für den 35-Prozent-Anteil der Gesundheitsholding nachzuschießen. Ein Grund dafür sei, dass die Tagsätze der Sozialversicherung bei weitem nicht ausreichten, so eine Erklärung vom kokon-Geschäftsführer.