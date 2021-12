Mehr Wohnplätze für Behinderte bis ins Jahr 2027

Innovative Wege in Linz-Wegscheid

In Linz-Wegscheid errichtet die LAWOG einen neuen Stadtteil mit über 200 Wohneinheiten, darunter 50 vollbetreute Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigungen. Erstmals wird in der Planung eines neuen Stadtteils der Aspekt der Sozialraumorientierung beachtet. Die vollbetreuten Wohnplätze entstehen in einem gemeinsamen Lebensumfeld und Menschen mit Beeinträchtigungen gehen direkt vor Ort einer Beschäftigung nach, wie zum Beispiel in der Grünraumpflege oder durch Mitarbeit beim Nahversorger. Im neuen Stadtteil soll von Beginn an Inklusion gelebt werden. 32 Plätze sind für Menschen mit einer psychiatrischen Diagnose und Pflegebedarf vorgesehen, weitere 18 Plätze für Menschen mit einer kognitiven und/oder körperlichen Beeinträchtigung. Die Fertigstellung ist für Ende 2022 geplant.