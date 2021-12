Schläger (15) brach seinem Kontrahent den Kiefer

Nach einer kurzen Rücksprache mit seinem Pflichtverteidiger dann das „Wunder“: Die anfängliche Amnesie beim Angeklagten ist weitestgehend verschwunden, die Synapsen sind geschlossen, sodass die Verhandlung mit etwas Fleisch am Knochen weitergehen kann. „Wir hatten uns nur zum Reden verabredet“, gibt der Bursche an, der an jenem Abend mit zwei Freunden dem Opfer auflauerte. Dieses sei aber dann auf ihn losgegangen, er habe sich nur gewehrt. Außerdem könne er - gemeint ist der Richter - sich ja das Video der Überwachungskamera anschauen. Nussbaumer: „Ich will es aber von Ihnen hören. Es wird heutzutage sowieso viel zu viel ferngeschaut.“ Nach dreistündiger Verhandlung fasst der Herr Rat die Aussagen des Schlägers zusammen, der - entgegen seinen Angaben bei der Polizei - letztlich auch zugibt, Aggressor der ganzen Sache gewesen zu sein. So endet für den Schüler die Verhandlung mit einem außergerichtlichen Tatausgleich.