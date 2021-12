Öffnungsschritte sorgen für Koalitions-Clinch

Der vorweihnachtliche Haussegen im Landhaus in Bregenz hängt derzeit schief. Ursache des politischen Ungemachs sind die Öffnungsschritte nach dem aktuellen Lockdown. Wie berichtet, sperrt Vorarlberg sämtliche Bereiche am Sonntag gleichzeitig auf, während andere Bundesländer deutlich zögerlicher vorgehen - obwohl sie niedrigere Infektionszahlen vorweisen können. Und genau das macht auch Grünen-Landesrat Johannes Rauch Sorgen. „Die Modellregion Vorarlberg im Frühjahr habe ich mitverhandelt und mitgetragen, diesmal bin ich skeptischer“, erklärt Rauch. Zu Omikron habe man, was Verbreitungsgeschwindigkeit und Heftigkeit angehe, noch immer zu wenig Daten, „da ist schon ziemlich viel Blindflug dabei“, meint er. Zudem erinnerte er an die noch immer vollen Krankenhäuser. Dass man bei steigenden Infektionszahlen auf die Intensivbelegung schaue, bei fallenden aber nur mehr auf die Inzidenz, sei inkonsistent.